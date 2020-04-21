21 апреля 2020, 18:13
Инспекторы ГИБДД проверили пассажирские автобусы в Карелии
Водителю перевозили пассажиров, не нарушая распоряжение главы республики
За минувшие сутки инспекторы дорожной полиции проверили десять пассажирских автобусов.
По сообщению Госавтоинспекции Карелии, водители осуществляли перевозку пассажиров без нарушений действующего распоряжения главы республики.
Один из водителей, правда, нарушил ПДД в Петрозаводске. Он забыл пристегнуться ремнем безопасности. В отношение водителя составлен административный материал.
Фото: Госавтоинспекция РК