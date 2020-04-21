Школьников приглашают присоединиться к акции, посвященной Дню земли

22 апреля во всем мире отмечается День Земли. Его цель – побудить людей быть внимательнее к хрупкой и уязвимой окружающей среде на нашей планете, рассказали в пресс-центре городской мэрии.

Российское движение школьников предлагает использовать этот день как повод разобрать дома вещи, которые давно не используются.

– Мы запускаем Всероссийскую акцию «Эко-арт-объект». Найдите дома пустые коробки, упаковки, пластиковые бутылки – основу будущего арт-объекта. Придумайте, как вдохнуть в них «вторую жизнь», и создайте полезный или красивый предмет. Установите дома получившийся арт-объект, сфотографируйте и выложите на свою страничку с хештегами #РДШ #ЭкоАртОбъект #ДеньЗемлиСРДШ,

– призывают организаторы.

Самые интересные работы будут опубликованы 22 апреля в федеральной группе «Российское движение школьников | РДШ».