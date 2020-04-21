21 апреля 2020, 09:32
Жительница Беломорска сняла на видео снегиря в апреле
Видео опубликовано на ее странице в соцсети
Жительница Беломорска Татьяна Каньшиева запечатлела на видео снегиря в апреле. Видео опубликовано на ее странице в соцсети «ВКонтакте».
«Удивительное рядом!»
– прокомментировала Татьяна.
Однако орнитолог, сотрудник Института биологии КарНЦ РАН Андрей Толстогузов рассказал порталу «Петрозаводск говорит», что встреча со снегирем в апреле не так и удивительна.
– Снегирь у нас абсолютно круглый год. Просто он птица лесная, и летом находится там. Я часто вижу снегирей, а еще чаще их слышу, у них очень характерные позывки. Зимой мы видим снегирей чаще, потому что они, так же как синицы и свирестели, прилетают в город за едой,
– прокомментировал Андрей Толстогузов.
Тем не менее, видео получилось замечательное, посмотрите.