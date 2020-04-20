Установлен водитель ВАЗа, протаранивший автомобиль на Мичуринской

Сотрудники дорожной полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий обнаружили водителя ВАЗа-2106, совершившего ДТП в Петрозаводске.

Авария произошла 19 апреля около 20 часов на улице Мичуринская в столице Карелии и попала на камеру видеонаблюдения компании «Ситилинк».

Видно, как ВАЗ врезается в легковой автомобиль. После случившегося водитель сдает назад и уходит, бросив машину. В ГИБДД о произошедшем водитель не сообщил.

По сообщению Госавтоинспекции, водителем оказался молодой человек, 1987 года рождения, не имеющий прав управления.

«Сотрудниками ГИБДД в отношении него были составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст 12.7 и ч. 2 ст.12.27 КоАП РФ. Водитель ожидает решения суда в камере для административно задержанных»,

- говорится в сообщении дорожной полиции.