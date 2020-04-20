Бегущая по проезжей части на Кукковке лошадь попала на видео

Улицы карельской столицы в последние дни заметно опустели. Конечно, диких зверей в Петрозаводске не видно, как например, в других городах мира, находящихся на самоизоляции. В Петрозаводске временами замечают сов на балконах. А также бегающих по улицам лошадей.

В районе парка «Беличий остров» на Кукковке автомобилист заснял на видеорегистратор бегущего по проезжей части улицы Торнева коня. Запись появилась в паблике «Живой Петрозаводск».

Лошадь какое-то время бежала по дороге, двигавшийся ей на встречу автомобиль заметно снизил скорость. Затем животное скрылось в один из проездов во двор.