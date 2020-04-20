Станция переливания временно не принимает доноров из районов Карелии

Со вторника, 21 апреля, ГБУЗ РСПК временно не принимает доноров из районов Карелии. Об этом сообщил сегодня паблик петрозаводской станции переливания крови.

Ранее стало известно, что станции крови необходимы доноры с группой AB (IV) Rh(-).

Сдать кровь можно в Петрозаводске на улице на Пирогова, 4-а, с понедельника по пятницу с 8 до 13 часов.