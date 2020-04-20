Петрозаводчан сегодня зовут на дистанционную тренировку

Во время пандемии коронавируса и в период самоизоляции многие стараются не забывать о физических упражнениях. Как можно разнообразить спортивные занятия в домашних условиях, расскажут карельские специалисты.

Спортивная школа Олимпийского резерва №3 сегодня в пять часов вечера приглашает всех жителей Карелии на дистанционную тренировку.

Для занятия потребуется спортивная форма, гимнастический коврик или плед, говорится в группе «Тренируйся дома с МУ «СШОР № 3». Также необходимо зарегистрироваться в программе для онлайн-конференций.

«Как разнообразить тренировки дома, как провести тренировку в компании, как поддержать спортивную форму и улучшить общую физическую подготовку, покажет МУ «СШОР №3». Нужно лишь скачать приложение Zoom, зарегистрироваться и принять участие в нашем мероприятии»,

- сообщают специалисты школы. Скачать приложение можно в Play Маркете на телефон или гаджет с камерой.