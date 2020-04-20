Станции переливания необходима кровь

Республиканская станция переливания крови нуждается в донорах. Сдать кровь приглашают доноров AB (IV) Rh (-) на улице Пирогова, 4-а, с понедельника по пятницу с 8 до 13 часов.

Доноров с Kell + антигеном станция временно не принимает. Также временно приостановлен забор плазмы.

Доноры из районов Карелии при каждом обращении в ГБУЗ «РСПК» должны предоставлять эпидсправку, зарегистрированную у терапевта по месту жительства (срок годности справки - 3 дня со дня получения).