Суды в Карелии не спешат рассматривать дела о нарушениях самоизоляции

Два протокола о нарушениях самоизоляции в Костомукше еще не рассмотрены судом, заявили порталу «Петрозаводск говорит» в городском суде Костомукши.

По словам помощника председателя суда Ольги Каварналы, в городском суде действительно находятся протоколы о нарушениях правил самоизоляции, однако судом они еще не рассматривались.

Срок рассмотрения по этим делам составляет 3 месяца, суд сейчас рассматривает только экстренные дела, не требующие отлагательств, к этой категории дела о нарушениях самоизоляции не относятся.

Эта информация опровергает появившиеся сегодня в СМИ данные о том, что суд Костомукши прекратил производство по этим делам, а за ним якобы последует и Петрозаводский городской суд. Причиной закрытия судебных производств, по мнению издания, может служить малозначительность правонарушения.

Как мы сообщали ранее, два человека нарушили режим самоизоляции в Костомукше, один в Петрозаводске, один в Калевале. Люди находились на улице бесцельно. Материалы дел против них направлены в суд. Есть и первое уголовное дело, возбужденное Следственным управлением на транспорте Санкт-Петербурга. Женщина должна была находиться на самоизоляции, но уехала.