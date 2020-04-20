Сова залетела на балкон пятиэтажного дома в Петрозаводске

Сегодня, в понедельник 20 апреля, читатели нашего портала прислали нам снимки и видео необычного гостя, который залетел на балкон дома №4 по улице Калевалы в карельской столице.

«Вышла из дому, думаю, почему вороны каркают, а у нас, оказывается, сова сидит на балконе на 2 этаже»,

– рассказала местная жительница Светлана.

Добавим, что хищные птицы не редкие гости в карельской столице. Так портал «Петрозаводск говорит» писал о сове с крысой в когтях, которая была замечена на улице Петрова на Ключевой. О хищной птице, которую от ворон отбили зоозащитники на улице Калинина. И пернатой гостье, которая поселилась во дворе на улице Дзержинского.