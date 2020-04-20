Жители большинства районов Карелии могут гулять

С сегодняшнего дня, 20 апреля, по распоряжению Артура Парфенчикова жители Карелии, за исключением Петрозаводска, Сегежи и Кондопоги, могут выходить на небольшие прогулки.

В частности, гулять можно возле дома и в расположенных рядом парках и скверах. При себе нужно иметь паспорт и индивидуальные средства защиты. Прогулки для старшего поколения - с 9 до 11 часов, прогулки одного из родителей с детьми до 14 лет – с 12 до 20 часов.

Напомним, одиночные прогулки либо с проживающими по одному адресу членами семьи были разрешены уже с 16 апреля жителям Муезерского и Калевальского районов в связи с тем, что там относительно благополучная обстановка по коронавирусу.

Подобное решение главы Карелии с 20 апреля должно было распространиться на жителей всей Карелии, однако 17 апреля, по факту свежих данных по заболеванию, глава Карелии исключил из списка три города: Петрозаводск, Сегежу и Кондопогу.

"Планировавшееся послабление в виде прогулок отменяется пока в Петрозаводске, Сегеже и Кондопоге",

- заявил 17 апреля губернатор.