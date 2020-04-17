Парфенчиков отменил послабления режима самоизоляции в Карелии

Глава Карелии подтвердил появившуюся ранее информацию о том, что в республике сегодня отмечены еще четыре случая заражения коронавирусом. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети.

Два новых пациента появились в Сегеже и по одному - в Кондопоге и Петрозаводске.

У 51-летней женщины, приехавшей в Петрозаводск из Санкт-Петербурга, и у 25-летней работницы УФСИН из Сегежи были признаки ОРВИ. 33-летний кондопожанин, который в настоящее время нигде не работает, проходил лечение. Еще один подтвержденный результат – у 60-летней медсестры детской поликлиники в Сегеже. Из всех симптомов у нее было лишь першение в горле.

Таким образом, на сегодняшний день в Карелии общее количество заболевших коронавирусом увеличилось до 19 человек.

«Поэтому в Кондопоге и Сегеже мы ужесточаем ограничительные меры. Нельзя допустить разрастания очага инфекции в этих городах, где работают крупные градообразующие предприятия с многочисленными трудовыми коллективами. Въезд в эти города будет ограничен не с 21 апреля, как планировалось ранее, а уже с 19 апреля. С этой даты для контроля за перемещением граждан на въезде будут организованы КПП. Естественно, всем жителям необходимо неукоснительно соблюдать режим самоизоляции. Планировавшееся послабление в виде прогулок отменяется пока в Петрозаводске, Сегеже и Кондопоге», - заявил губернатор.