В Губернаторском парке остановили пятерых нарушителей самоизоляции

Сегодня в Губернаторском парке в Петрозаводске состоялось мероприятие по пресечению нарушения режима самоизоляции жителями карельской столицы. В нем принял участие уполномоченный сотрудник госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, сообщает пресс-служба ведомства.

Представитель госкомитета остановил пятерых человек, находившихся на улице без уважительной на то причины. Некоторые из них не имели при себе таких средств индивидуальной защиты, как маска и перчатки.

Чиновник напомнил горожанам о том, что за нарушение карантина гражданин может быть наказан штрафом в размере от 1 до 15 тысяч рублей. В госкомитете напомнили о том, что его сотрудники имеют право выписывать такие штрафы.

Следующие рейды пройдут 20 и 22 апреля.