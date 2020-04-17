17 апреля 2020, 19:14
Четыре новых случая коронавируса подтверждены сегодня в Карелии
Новые заболевшие Covid-19 зарегистрированы в Петрозаводске, Сегеже и Кондопоге
В Карелии официально подтверждены еще четыре случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.
Сегодня Covid-19 диагностирован у 51-летней петрозаводчанки, жителя Кондопоги (33 года) и у двух женщин, проживающих в Сегеже.
Общее количество заболевших коронавирусной инфекцией в республике на данный момент увеличилось до 19 человек.
Напомним, с 22 апреля на въездах в Карелию будут выставлены КПП. Все въезжающие в республику будут обязаны следовать определенным правилам.