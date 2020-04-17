Летом Петрозаводск существенно озеленят

Городской комбинат благоустройства готовится к озеленению Петрозаводска. Сейчас в теплицах выращиваются саженцы многолетних растений. Высаживать на улицах города их начнут в мае, сообщает мэрия карельской столицы.

Новые цветники появятся у лестничных спусков на Онежскую набережную в створе улицы Германа Титова и на улице Свердлова, на Сортавальском бульваре, в Кленовом сквере и сквере Маршала Мерецкова.

Также 180 вазонов появятся на тротуарах проспектов Ленина и Карла Маркса, в Губернаторском саду и на Онежской набережной. Всего планируется посадить четыре тысячи многолетних растений двенадцати разных видов.