17 апреля 2020, 19:06
Общество

Летом Петрозаводск существенно озеленят

Подрядчик готовит к посадке в столице Карелии многолетние травянистые растения

Городской комбинат благоустройства готовится к озеленению Петрозаводска. Сейчас в теплицах выращиваются саженцы многолетних растений. Высаживать на улицах города их начнут в мае, сообщает мэрия карельской столицы.

Новые цветники появятся у лестничных спусков на Онежскую набережную в створе улицы Германа Титова и на улице Свердлова, на Сортавальском бульваре, в Кленовом сквере и сквере Маршала Мерецкова.

Также 180 вазонов появятся на тротуарах проспектов Ленина и Карла Маркса, в Губернаторском саду и на Онежской набережной. Всего планируется посадить четыре тысячи многолетних растений двенадцати разных видов.

 

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Метки: 
Петрозаводск
озеленение
травянистые растения
Городской комбинат благоустройства
улица Титова
улица свердлова
сортавальский бульвар
новости петрозаводска
проспект Ленина
Онежская набережная