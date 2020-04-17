Власти объяснили: въезд в Карелию не будет ограничен

Управление пресс-службы главы Карелии разъяснило распоряжение Артура Парфенчикова о введении контрольно-пропускных пунктов на въездах в республику. Как подчеркнули власти, въезд в Карелию ограничиваться не будет.

Ранее было опубликовано распоряжение губернатора, согласно которому на трассах, ведущих в республику со стороны Ленинградской, Вологодской и Архангельской областей, будут установлены КПП. Однако, как выяснилось, это не означает, что в республику не будут пускать жителей других регионов.

Как стало ясно, все прибывающие в Карелию будут обязаны заполнить анкету с указанием паспортных и контактных данных, срока и адреса места пребывания, наличия признаков респираторных заболеваний и контактов с заболевшими людьми.

Как подчеркнули власти, цель принятых мер - контроль над самоизоляцией граждан, прибывающих из других регионов.