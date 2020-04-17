Парфенчиков ограничил въезд в Карелию, на дорогах выставят КПП

Артур Парфенчиков ограничил въезд в Карелию. Об этом губернатор рассказал на своей странице в соцсети.

Так, с 00:00 22 апреля въезд в республику со стороны Ленинградской, Вологодской и Архангельской областей будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты. Ограничения будут действовать до отмены режима повышенной готовности. Соответствующий указ главы подписан сегодня.

КПП будут организованы:

- на км 201 + 250 автомобильной дороги А-121 «Сортавала»;

- на км 270 автомобильной дороги Р-21 «Кола»;

- на км 136 + 450 автомобильной дороги А-215 Лодейное Поле – Вытегра – Прокшино – Брин-Наволок, подъезд к г. Петрозаводску;

- на км 435 + 354 автомобильной дороги А-119 Вологда – Медвежьегорск – автомобильная дорога Р-21 «Кола»;

- на км 374 + 890 автомобильной дороги Долматово – Няндома – Каргополь – Пудож.

На других дорогах, по которым можно обойти указанные КПП, будут приняты меры по прекращению движения.

Контроль за въездом на территорию Карелии будут осуществлять органы внутренних дел и Росгвардия. Также будет контролироваться въезд людей в республику по железной дороге.

Все въезжающие в Карелию будут предупреждены об административной и уголовной ответственности за неисполнение распоряжения главы Карелии от 12.03.20 № 127, которым введен режим повышенной готовности с установлением обязательных правил поведения.

Также прибывшие граждане будут обязаны заполнить анкету с указанием паспортных и контактных данных.