«Помощь рядом». Яндекс запускает тестирование на коронавирус

Пока новый сервис Яндекса доступен только в Москве, и только тем, кому больше 65 лет. Но вскоре обещают распространить его на все регионы и на все возраста.

Суть проекта – в тестировании на коронавирус на дому. По заявке домой приедет медработник, возьмет мазок, а результат через пару дней придет на почту. Яндекс сформировал парк автомобилей для перевозки работников лабораторий. В машинах установлен защитный экран.

Тестирование не бесплатное. В Москве оно сейчас стоит 3 900 рублей. При этом на сайте проекта принимают пожертвования, потом этими деньгами и оплатят тест нуждающимся.