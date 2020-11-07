В Карелии детей отправляют на карантин по коронавирусу

В минувшую пятницу, 6 ноября, в Карелии на карантин из-за коронавируса отправили детей в Кондопожском и Пряжинском районах. Об этом сегодня сообщил губернатор.

«На карантин из-за случаев коронавируса выведены одна группа в 8 корпусе кондопожского детского сада №20, одна группа в Савиновской начальной школе-детском саду Пряжинского района»,

- написал Артур Парфенчиков в соцсети.



Глава Карелии также сообщил, что за минувшие сутки новых случаев выводов школьников на дистанционное обучение не зафиксировано. К обычному формату обучения вернулась одна группа студентов кооперативного техникума.

С 9 по 30 ноября большинство учащихся республики перейдут на дистанционный формат. Однако, как сообщил министр образования Карелии Роман Голубев, школы, в которых учатся менее 200 человек, смогут не уходить на удаленку при условии благоприятной эпидобстановки на территории района.

Напомним, за сутки коронавирусная инфекция в республике была подтверждена у 179 человек.(фото nikatv.ru)