Количество заболевших коронавирусом стабильно растет в Карелии

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция была подтверждена у 179 жителей Карелии. Из этого числа заболевших – 153 человека, из них 37 имеют симптомы средней тяжести, сообщает оперштаб.

Новые случаи инфекции подтверждены в Петрозаводске – 88 человек, в Медвежьегорске - 5 человек, в Костомукше – 1 человек, в Питкярантском районе – 1 человек (поселок Салми), в Сортавале – 1 человек, в Олонецком районе – 7 человек (Олонец – 2, поселок Ковера – 3, деревня Мегрега – 1, деревня Куйтежа – 1), в Кеми – 7 человек, в Пудожском районе – 9 человек (Пудож – 7, поселок Колово – 1, поселок Кривцы – 1), в Лоухи – 4 человека, в Сегежском районе – 6 человек (Сегежа – 5, поселок Надвоицы – 1), в Кондопоге – 31 человек, в Суоярви – 1 человек, в Беломорске – 2 человека, в Прионежском районе – 15 человек (поселок Мелиоративный – 1, ДНТ «Северные просторы» – 1, поселок Новая Вилга – 3, село Заозерье – 3, поселок Шуя – 3, ДНТ «Березка» – 1, село Шокша – 1, СНТ «Бесовецкий» – 1, деревня Бесовец – 1), в Лахденпохском районе – 1 человек (поселок Кетроваара). Выздоровел еще 21 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 1196,2 на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1181,2 случая, по Северо-Западу – 1578,3.

Таким образом, на утро 7 ноября общее число заболевших за весь период в Карелии составляет 7623, умерших 59, выздоровевших 4725. (фото vedomosti.ru)