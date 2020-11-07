Еще два человека умерли от коронавируса в Петрозаводске

За прошедшие сутки в Карелии от коронавирусной инфекции умерли еще два человека.

Житель поселка Ильинский Олонецкого района,1960 года рождения, скончался в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн. Жительница Петрозаводска, 1925 года рождения, скончалась в Республиканской инфекционной больнице, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

Таким образом общее число жертв коронавируса в Карелии выросло до 59 человек. (фото m24.ru, Сергей Карпухин)