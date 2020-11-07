Некоторые школы в Карелии смогут не переходить на дистанционный формат

Школы, в которых учатся менее 200 человек, смогут в ноябре не уходить на удаленный формат обучения. Правда, при одном условии - благоприятной эпидобстановке. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил министр образования Карелии Роман Голубев.

«В школах с численностью обучающихся менее 200 человек при благоприятной эпидемиологической обстановке на территории конкретного района Карелии допускается организация работы с 9 ноября по 30 ноября 2020 года в очном режиме по согласованию с Министерством образования Республики Карелия»,

- сообщил министр об изменениях, внесенных в распоряжение губернатора.

Голубев подчеркнул, что, несмотря на изменение, не стоит забывать про соблюдение противоэпидемических требований и рекомендаций Роспотребнадзора.

Ранее глава республики ввел с 9 по 30 ноября дистанционный формат обучения для учеников 5, 6, 7, 8 и 10-х классов. Коррекционные школы будут работать в обычном режиме, как и учиться школьники младших классов, 9-х и 11-х. Вдобавок, до конца ноября в республике приостанавливается очная форма дополнительного образования. В случаях, когда образовательную программу реализовать дистанционно нельзя, то при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований можно будет заниматься в штатном режиме. (фото novayagazeta.ru)