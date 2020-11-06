Депутатский аппетит, жадность мэрии и смерть сатирика. Картина дня

Здание поселковой администрации сгорело в Карелии, названа сумма взятки, которую хотел получить зампредседателя Петросовета Валерий Матвеев, ушел из жизни сатирик Михаил Жванецкий – главные новости дня в обзоре портала «Петрозаводск говорит».

– Сироте в Петрозаводске дали жилье, но она жалуется, что ее обманули. В петрозаводской администрации, рассказала она, ее уверяли, что это жилой дом. Формально чиновники были правы. Но они скрыли, что квартира расположена в здании бывшего общежития, где мало, что изменилось. Фактически ей предложили одно общежитие сменить на другое, только с менее комфортными условиями. Подробнее читайте в материале нашего журналиста Антонины Кябелевой.

– Заболеваемость COVID-19 в Карелии остается крайне высокой. 168 новых случаев заражения коронавирусом за сутки выявлены в нашей республике, умерло от болезни два человека. На карантин отправлены очередные группы в детских садах. В Карелии приняли регламент, где четко определено время, отведенное для проведения теста на коронавирус и уведомления о результатах. Минздрав республики разъяснил, кто получит СМС с результатом теста на COVID-19.

– Сегодня в Карелии горело здание поселковой администрации поселка Чална. В тушении деревянного строения были задействованы 35 брандмейстеров из Петрозаводска, Бесовца, Мелиоративного и Чалны. Пожару присвоена повышенная сложность. Видео возгорания смотрите в нашем материале. Вместе со зданием администрации, в котором находился опорный пункт полиции, также сгорело пристроенное общежитие. Три семьи лишились крова.

– Прокурор республики утвердил обвинительные заключения по уголовному делу в отношении заместителя председателя Петросовета Валерия Матвеева. Как установило следствие, с октября 2018 года по май 2019 года Матвеев при посредничестве своего знакомого получил от руководителя строительной организации взятку в сумме более 1,9 млн рублей. Общая оговоренная сумма взятки составляла 4 миллиона рублей. Дело направят в суд.

– На 87-м году жизни умер писатель-сатирик Михаил Жванецкий. О смерти Народного артиста России сообщила певица Алла Пугачева в своем «Инстаграме». «Вот и все. Ты ушел от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце», – таким комментарием певица сопроводила фотографию Жванецкого в своем посте.

– Атмосферные фронты атлантических циклонов будут определять погоду до конца недели в Центральной России, северных регионах и в Поволжье. Затем резко похолодает, в том числе и в Карелии. Холодный воздух придет в нашу республику уже в воскресенье, 7 ноября. Подробный прогноз на ближайшую неделю от федеральных и республиканских метеорологов читайте здесь.