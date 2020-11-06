Минздрав РК разъяснил, кто получит результаты covid-тестов через СМС

Сегодня в ходе онлайн-трансляции главы Карелии Артура Парфенчикова, посвященной ситуации с коронавирусной инфекцией в республике, сотрудники карельского Минздрава пояснили, как жителям республики, сдавшим мазок на COVID-19, будут приходить СМС-оповещения о результатах тестов.

СМС-оповещения будут приходить только тем, кто сдал мазок после 5 ноября. Тем, кому был сделан тест раньше, о результатах будут сообщать по-старому, так как у них не бралось разрешение на СМС-оповещение.

Оповещать будет страховая компания. Получив положительный результат, бежать в медицинские учреждения не стоит, так как врачи будут оповещены и придут к вам сами.

Напомним, 5 ноября в Карелии был принят регламент, где четко было определено время, отведенное для проведения теста на коронавирус и уведомления о результатах. Если результат теста на ковид положительный, то человек получит ответ не позднее чем через три дня. Если отрицательный – не позднее чем через четыре дня. (фото lifehacker.ru)