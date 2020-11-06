Парфенчиков прокомментировал смену руководства в инфекционной больнице

Глава Карелии Артур Парфенчиков прокомментировал отставку главврача Инфекционной больницы Ивана Белкина. По слова губернатора, такое решение следовало принять уже давно.

«Смена руководителя назрела, я по этому поводу сделал выговор Минздраву. Принципиальное решение надо было принимать летом»,

– отметил Артур Парфенчиков в ходе прямой линии 6 ноября.

Он отметил, что сейчас учреждение возглавила Юлия Кононенко, ранее несколько лет возглавлявшая противотуберкулезный диспансер

«Во-первых, она врач-инфекционист…» – обратился губернатор к слушателям прямой линии.

«Вообще-то я по специальности педиатр», – поправила Кононенко главу Карелии.

За три дня работы новый руководитель внес изменения в организацию работы РИБ. Так, в больнице полностью пересмотрели работу приемного отделения: теперь его сотрудники работают только на сортировку пациентов. Это позволяет избежать очередей из машин скорой помощи, которые привозят больных. Кроме того, в РИБ появилась новая аппаратура для тестирования, которая более эффективно выявляет коронавирусную инфекцию.

Напомним, с началом эпидемии коронавируса инфекционная больница не раз оказывалась в центре скандалов. Так, жительница Петрозаводска пожаловалась, что ее мать выписали из учреждения в ужасающем состоянии. В конце октября имела место история, связанная с отказом госпитализировать пациентку с воспалением легких, и примерно в то же время сеть облетели снимки коек, организованных в коридорах РИБ.