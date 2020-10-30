Женщине отказали в госпитализации после 4,5 часов ожидания в очереди

Портал Karelianews рассказал о заболевшей коронавирусом петрозаводчанке, которая прождала в карете скорой помощи 4,5 часа, дожидаясь возможности попасть в больницу, но в итоге получила отказ в госпитализации. Случившееся журналистам подтвердили в Минздраве Карелии.

По информации коллег, которые ссылаются на дочь заболевшей, 55-летняя женщина сдала мазок на ковид 22 октября, 24-го числа диагноз подтвердился. У женщины была высокая температура и кашель. Врач пришел 26-го октября и поставил подозрение на пневмонию. Однако на компьютерную томографию ее сразу не направили и не госпитализировали. Врач позвонил на следующий день и с учетом состояния пациентки принял решение о ее госпитализации. Женщину увезли на скорой в республиканскую инфекционную больницу. У лечебного учреждения выстроилась очередь из автомобилей скорой помощи. Петрозаводчанка оказалась пятой в этой цепочке. Вместе с ней ждали и работники скорой.

Спустя четыре с половиной часа женщина попала в приемный бокс, где врач больницы разговаривал с ней через окошко. Как сообщают журналисты, врачи больницы не осмотрели пациентку, а выдали медикам со скорой выписку, в которой говорилось о легкой форме коронавируса без дыхательной недостаточночти. Врачи скорой попросили коллег провести КТ и осмотреть женщину, но им ответили отказом. Тогда, по данным издания, скорая отвезла женщину в госпиталь ветеранов. Там петрозаводчанке сделали томографию, пневмония подтвердилась, поражение легких составило менее 25 процентов.

В больницу заболевшую не взяли, а отвезли домой, где вместе с женщиной проживает ее 65-летний супруг. Тест на ковид мужчине сделали после того, как дочь позвонила в оперативный штаб. Его результат еще не известен. Зато у двух внуков, которые гостили у бабушки с дедушкой, коронавирус подтвердился.

Петрозаводчанка рассказала о произошедшем с ее мамой министру здравоохранения Михаилу Охлопкову. После этого с ней на связь вышли сотрудник Минздрава и заместитель главврача скорой помощи.

«После разговора с сотрудником министерства не было ясности, будет мама лежать в коридоре или в палате. Получается, чтобы решить вопрос о получении медицинской помощи, необходимо обращаться в вышестоящие инстанции. Да, со мной на связи после обращения находился сотрудник министерства, и поэтому со мной связалась заместитель главного врача скорой помощи. Она пояснила, что такое течение болезни возможно, оно не критичное»,

- цитирует издание дочь заболевшей петрозаводчанки. Из-за загруженности больниц, 55-летнюю женщину было решено лечить амбулаторно.

Напомним, за сутки в Карелии было выявлено 117 новых заболевших, за весь период - 6475. (фото yandex.ru)