В Карелии третий день подряд выявляют по 117 новых заболевших COVID-19

Диагноз коронавирус за прошедшие сутки был подтвержден у 117 человек. Из этого числа заболевших – 91 человек, из них 47 имеют симптомы средней тяжести, сообщает оперативный штаб. Отметим, что по 117 новых заболевших, согласно данным официальной статистики, в Карелии выявляют с 28 октября.

Новые случаи заражения COVID-19 были подтверждены в Петрозаводске – 62 человека, в Кондопоге – 5 человек, в Кеми – 9 человек, в Питкярантском районе – 3 человека (Питкяранта – 2, поселок Салми – 1), в Лоухи – 1 человек, в Пудожском районе – 5 человек (Пудож – 4, деревня Кошуково – 1), в Костомукше – 1 человек, в Муезерском – 2 человека, в Сортавальском районе – 8 человек (Сортавала – 7, Туоксъярви – 1), в Прионежском районе – 5 человек (село Заозерье – 1, поселок Пай – 1, поселок Новая Вилга – 3), в Сегежском районе – 7 человек (Сегежа – 6, поселок Надвоицы – 1), в Пряжинском районе – 9 человек (поселок Чална – 8, село Крошнозеро – 1).

Выздоровели еще 27 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 1054,6 на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1077,9 случая, по Северо-Западу – 1543,5.

За все время пандемии в Карелии заболели 6475, выздоровели 4301, умерли 47. (фото aa.com.tr)