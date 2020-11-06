Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Карелии в выходные дни

Атмосферные фронты атлантических циклонов определяют погоду до конца недели в Центральной России, северных регионах и в Поволжье, сообщает Гидрометцентр России. Затем, как мы писали ранее, резко похолодает, в том числе и в Карелии. Холодный воздух придет в нашу республику уже в воскресенье, 7 ноября.

В субботу, 7 ноября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ветер прогнозируется западный, северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью будет от +2 до +4, днем от +6 до +8 градусов. Давление – 753 мм.рт.ст. В целом по Карелии температура ожидается переменная облачность. Местами пройдет дождь и мокрый снег. Ветер будет западный, северо-западный, умеренный. Температура ночью – от 0 до +5 градусов, днем – от +3 до +8 градусов.

В воскресенье, 8 ноября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ветер прогнозируется западный, северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью будет от -1 до +1, днем от +1 до +3 градусов. Давление – 764 мм.рт.ст. В целом по Карелии температура ожидается переменная облачность. Местами пройдет дождь и мокрый снег. Ветер будет западный, северо-западный, умеренный. Температура ночью – от -3 до +2 градусов, днем – от -1 до +4 градусов.

В последующие дни в карельской столице, по информации Гидрометцентра России, погода будет выглядеть следующим образом:

В то же время в целом по Карелии, судя по климатическим картам Гидрометцентра России, в ближайшие пять суток – с 7 по 11 ноября – температура воздуха будет чуть выше средних многолетних значений.