Глава оперштаба по борьбе с коронавирусом в Карелии заразился COVID-19

Заместитель премьер-министра правительства по вопросам здравоохранения и соцзащиты, председатель оперативного штаба по борьбе с коронавирусов Игорь Корсаков заболел. У вице-премьера ковид. Об этом сегодня во время прямой линии сообщил губернатор.

Руководитель региона Артур Парфенчиков во время прямой линии, посвященной ситуации с коронавирусом в регионе сообщил, что у Игоря Корсакова обнаружен COVID-19.

«Игорь Корсаков, к сожалению, выбыл из строя, тоже ковид»,

- сказал Артур Парфенчиков.

Не было на прямой линии и другого традиционного участника подобного формата общения главы с населением – министра здравоохранения Михаила Охлопкова. Губернатор развеял опасения относительно его здоровья, сообщил, что с министром все в порядке, он отсутствует по служебным вопросам.

Узнать, о чем говорили на прямой линии, можно здесь и здесь. (фото fedpress.ru)