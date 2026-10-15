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15 октября 2026
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Общество

«Уличным музыкантам» в Сортавале ищут новое место обитания

Атмосферные фонари переедут в другие локации столицы Северного Приладожья
Аллея в осеннем парке.
Иллюстративное фото: Петрозаводск говорит

Жители Сортавалы спросили у главы округа Сергея Крупина о судьбе полюбившихся светильников, стилизованных под забавные фигурки музыкантов. Необычные фонари давно стали частью парка Ваккосалми и украшали центральную аллею.

На вопрос: «Куда пропали уличные музыканты?» Сергей Крупин ответил горожанам на своей странице в соцсети.

С арт-объектами все в порядке, успокоил глава округа. Сейчас в Сортавале для них подбирают новое место. Рассматриваются разные варианты, в том числе и городские дворы.

фонарь в виде музыканта в сортавале
Фото: Виктории Фадеевой на странице Сергея Крупина в соцсети

Сергей Крупин также предложил жителям поделиться своими идеями – где «уличным музыкантам» лучше разместиться. Свои предложения горожане могут озвучить в личных сообщениях.

Глава округа рассказал, что проект благоустройства парка, который реализуется  в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», подходит к завершению. Уже на следующей неделе привезут малые архитектурные формы, детскую площадку и другие элементы.

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