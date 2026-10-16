В Карелии осудили организаторов фиктивных экзаменов для мигрантов

Трое петрозаводчан выслушали приговор за организацию канала незаконной миграции через фиктивные экзамены

фото пресс-службы УФСБ по РК

В Петрозаводске осудили организаторов фиктивных экзаменов по языку и истории для мигрантов. Канал незаконной миграции закрыла ФСБ вместе с пограничниками.

Трое жителей столицы Карелии договорились проводить фиктивные экзамены по русскому языку, знанию истории России и основ законодательства РФ для выходцев из стран Средней Азии. Они выдавали мигрантам сертификаты о прохождении тестов, чтобы те могли получить разрешение на работу в Карелии.

Незаконную лазейку для иностранных рабочих раскрыли. Организаторов привлекли к уголовной ответственности. Петрозаводский городской суд приговорил главного организатора схемы к 3 годам 11 месяцам колонии общего режима и штрафу в 150 тысяч рублей, его двоих пособников приговорили к 4 годам 2 месяцем колонии общего режима и штрафу в 180 тысяч рублей и 3 годам лишения свободы с испытательным сроком 3 года и штрафом в размере 80 тысяч рублей. Приговор не вступил в силу.