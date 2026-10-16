Пять человек попали в больницу с подозрением на оспу обезьян

Госпитализированные, как предполагают специалисты, контактировали с зараженным человеком

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В Подмосковье госпитализировали пятерых – у них подозревают оспу обезьян. Они контактировали с человеком, который, возможно, заражен оспой обезьян. Об этом пишет РБК со ссылкой на информацию минздрава Московской области.

Пациенты находятся под наблюдением медиков, все необходимые анализы у них взяли.

«Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное...», – цитирует издание сообщение ведомства.

По данным канала BAZA, с симптомами вирусного заболевания в больницу попали трое мужчин и две женщины. Возраст госпитализированных – от 22 до 35 лет. По предварительной информации, все они айти-специалисты и проживали в одной квартире. Компания контактировала с возможным источником инфекции еще 12 октября.

Отметим, оспа обезьян – вирусное заболевание, проявляется лихорадкой, увеличением лимфоузлов и болезненной сыпью. Возбудитель – вирус MPXV – генетически близок к возбудителю оспы человека. Эпицентром распространения заболевания является Африка. Обезьяны заражаются оспой от грызунов, земляных белок, когда ловят их. Потом далее через укусы или царапины, нанесенные зараженными обезьянами, заболевают люди.