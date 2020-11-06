Три семьи лишились жилья из-за пожара в администрации Чалны

Серьезный пожар уничтожил деревянное здание администрации в Чалне, а вместе с ним и пристроенное общежитие. Как сообщает ИА «Республика», в результате три семьи лишились жилья. Погорельцы временно разместились у родственников. В ближайшее время будет решаться вопрос с предоставлением им другого жилья.

В сгоревшем здании также находился опорный пункт полиции. Пока будет решаться вопрос с новым помещением, участковый переедет в Дом культуры. Сами работники поселковой администрации временно будут работать в этнокультурном центре. Во время пожара удалось спасти документы, архив и оргтехнику.

Глава поселения Оксана Ерюшкина поблагодарила местных жителей и сотрудников МЧС, которые вынесли из горящего здания флаги и портрет президента.

Напомним, пожар произошел сегодня в 12:16. В тушении огня были задействованы 35 спасателей. Возгорание ликвидировали в 14:59. Никто не погиб и не пострадал. (фото ИА «Республика», Даниил Жигалов)