Ночная поездка закончилась для автомобилиста штрафом с лишением прав

33-летний водитель в нетрезвом виде попался сотрудникам ГИБДД ночью 6 ноября. Нарушителя за рулем «Шевроле Лачетти» остановили в Кондопоге.

Автомобиль нарушителя поместили на специализированную стоянку. За вождение в состоянии алкогольного опьянения автомобилисту грозит штраф 30 тысяч и лишение водительских прав от 1,5 до 2 лет.

Напомним, что в выходные дни, 7 и 8 ноября, массовые проверки автомобилистов на трезвость пройдут в Петрозаводске. (фото ГИБДД Карелии)