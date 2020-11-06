06 ноября 2020, 19:36
Ночная поездка закончилась для автомобилиста штрафом с лишением прав
Автомобиль с нетрезвым водителем был остановлен в городе бумажников
33-летний водитель в нетрезвом виде попался сотрудникам ГИБДД ночью 6 ноября. Нарушителя за рулем «Шевроле Лачетти» остановили в Кондопоге.
Автомобиль нарушителя поместили на специализированную стоянку. За вождение в состоянии алкогольного опьянения автомобилисту грозит штраф 30 тысяч и лишение водительских прав от 1,5 до 2 лет.
Напомним, что в выходные дни, 7 и 8 ноября, массовые проверки автомобилистов на трезвость пройдут в Петрозаводске. (фото ГИБДД Карелии)