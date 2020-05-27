Жители Карелии заражаются COVID-19, выезжая в другие регионы страны

Глава Карелии на своей странице в соцсетях в очередной раз обратился к землякам с просьбой отказаться от поездок в другие регионы страны. По его словам, многие новые случаи заражения COVID-19 связаны с нарушением режима самоизоляции.

Глава Карелии напомнил, что за последние сутки 18 случаев коронавирусной инфекции выявлено в Карелии. В том числе еще 3 случая подтверждены в Беломорске, таким образом, общее число заболевших там составляет уже 9 человек. 11 новых случаев зарегистрировано в Петрозаводске. Один – в Суоярви.

«Три заболевших выявлено в Олонецком районе: один – в деревне Татчелица (водитель – дальнобойщик), один – в Нурмойле и один – в Олонце (эти заболевшие выезжали в Санкт-Петербург). Очевидно, что случаи коронавируса, «привезенного» из-за пределов республики, продолжают оставаться одной из причин роста заболеваемости»,

– пишет Парфенчиков.

Глава Карелии напомнил жителям республики, приезжающим из других регионов домой, что после возвращения необходимо минимизировать все контакты.

«Напомню, если у вас нет отдельного помещения, где можно пребывать в течение обязательной 14-дневной изоляции, вам могут бесплатно предоставить место в обсерваторе. Там вы будете находиться под контролем медиков, у вас возьмут тест на коронавирус. Для этого нужно заблаговременно сообщить о своем прибытии на горячую линию: 8-800-201-06-57», – пишет глава.