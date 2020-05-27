Молодая женщина умерла от пневмонии в Карелии

Десять человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщает оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Зарегистрирован один летальный исход: женщина 1981 года рождения, с сопутствующей бронхо-легочной патологией, тест на COVID-19 отрицательный;

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 465 пациентов, 52 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

Как мы писали ранее, смертей от внебольничной пневмонии в республике в этом году в два раза больше, чем в прошлом.