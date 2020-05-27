Почти два десятка новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Карелии

«18 новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии: в Петрозаводске – 11 человек, в Беломорске – 3 человека, в Олонецком районе – 3 человека (Олонец, деревня Татчелица, село Нурмойла), в Суоярви – 1 человек».

Выздоровели 5 человек: двое в Сегеже и трое в Петрозаводске.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 60,4 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 4,1 раза выше и составляет 246,9 случая, по Северо-Западу – 190,8.