Названа группа людей, подверженная заражению COVID-19

Накопленные данные по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией – не только в России и в Карелии, но и по всему миру – раскрыли ряд закономерностей, которые помогли выявить людей, наиболее подверженных заражению COVID-19. Об этом сегодня рассказал руководитель Минздрава Карелии Михаил Охлопков во время онлайн-трансляции главы Карелии Артура Парфенчикова в соцсетях.

По его словам, чаще всего заболевают тучные мужчины старше 60 лет, имеющие сопутствующие заболевания. Также чаще заражаются люди со II и III группой крови.

«Люди, имеющие I и IV группу крови, почему-то инфицируются коронавирусом реже»,

– сказал Охлопков.

Руководитель Роспотребнадзора Карелии Людмила Котович – на основе карельских данных – рассказала о том, что настораживает высока заболеваемость работников образования: педагогов и воспитателей. Она выше, чем в среднем в других трудовых коллективах. По ее словам, высокий уровень заболеваемости COVID-19 держится в Петрозаводске, в Прионежском районе республики и в Приладожье.

К сожалению, отметила она, рост случаев заболевания продолжится еще какое-то время, как минимум с октября по ноябрь. Но он не должен быть слишком большим. Короновирус – сезонное заболевание, а ОРВИ и гриппом болеют обычно до декабря месяца.

«Если не будет локальных вспышек заражения коронавирусом. Люди будут заболевать спорадически (то есть случайно, не имея никакой закономерности. – Прим. ред.), то октябрь и ноябрь будем жить в таком режиме»,

– сказал она.

При этом руководитель карельского Роспотребнадзора отметила, что коронавирус в последнее время вытесняет другие вирусы, что вызывает опасение.

Напомним, сегодня в Карелии был установлен новый рекорд по количеству суточных заразившихся COVID-19 поставлен в Карелии. Коронавирусная инфекция выявлена у 128 человек. Из этого числа, заболевших – 103 человека, из них 19 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии. От новой инфекции умер еще один человек: житель Кондопоги 1950 года рождения, имевший сопутствующие хронические заболевания. Это 46 жертва с начала пандемии. В Президентском кадетском училище в Петрозаводске заболело сорок воспитанников и один воспитатель. Глава Карелии Артур Парфенчиков в связи с этими событиями объявил о введении в республике новых ограничительных мер.