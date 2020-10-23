В Карелии введены новые ограничения из-за Covid-19

Глава Карелии Артур Парфенчиков объявил о введении в республике новых ограничительных мер, связанных с ростом количества зараженных Covid-19. Соответствующее распоряжение губернатор подписал сегодня.

Так, в ресторанах, кафе и иных предприятиях общепита отныне запрещено проводить развлекательные и танцевальные мероприятия. Выступления музыкантов и певцов составят исключение, поскольку их возможно организовать, учитывая социальную дистанцию.

В кинотеатрах, театрах, на концертах зрители должны быть в масках и перчатках. Потоки посетителей необходимо разделять, поэтому зоны входа и выхода должны быть разграничены. Если численность мероприятия превышает 50 человек, вход и выход посетителей должен быть поэтапным, чтобы избежать очереди и обеспечить социальную дистанцию в 1,5 метра. При проведении театрально-концертных мероприятий продажа продуктов питания не допускается.

При соблюдении определенных условий разрешается проводить в помещениях массовые, в том числе, спортивные мероприятия численностью 50 человек и более. Для этого необходимо, чтобы участники предоставили отрицательные результаты ПЦР-тестов на коронавирус, полученные не ранее чем за 3 дня до начала мероприятия.

Парфенчиков также объявил, что срок действия региональных социальных выплат и пособий автоматически продлевается до 31 декабря 2020 года. Предоставлять документы, подтверждающие право на такие выплаты, дополнительно не надо.

Во время осенних каникул детям в возрасте до 16 лет разрешается посещать торговые центры только в сопровождении взрослых (родителей или иных законных представителей).



Губернатор также объявил, что власти усиливают контроль за соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности людьми, у которых есть признаки ОРВИ, а также прибывшими в Карелию из-за ее пределов.