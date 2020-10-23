В Сортавале увековечат память основателя горного парка «Рускеала»

В Сортавале появится новый сквер, который будет разбит в честь основателя горного парка «Рускеала» Александра Артемьева. Об этом говорится в паблике «Администрация Сортавальского поселения».

«Администрация Сортавальского городского поселения поддерживает идею увековечения памяти Артемьева Александра Борисовича о создании в его честь сквера по ул. Октябрьская у дома №22 (с правой стороны перед железнодорожным переездом)»,

– говорится в сообщении.

В настоящее время силами ООО «Колмас Карелия» заканчивается разработка проекта, которая предусматривает благоустройство пешеходной зоны, замену тротуарного покрытия, озеленение и установка светильников. Работы будут произведены ООО «Колмас Карелия» при содействии администрации Сортавальского городского поселения.

Александр Артемьев умер от коронавирусной инфекции в середине октября 2020 года. Он проходил лечение в Санкт-Петербурге, но даже столичные врачи не смогли ему помочь.