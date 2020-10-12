Основатель горного парка «Рускеала» умер от коронавируса

Александр Артемьев, основатель горного парка «Рускеала» в Сортавальском районе, умер от коронавирусной инфекции. Об этом сегодня сообщил Телеграм-канал «Карельские лайки».

Также сообщение о смерти появилось на странице губернатора «ВКонтакте».

«Искренне соболезную родным и близким Александра Борисовича. Жизнь молодого, полного сил и энергии мужчины оборвала коронавирусная инфекция. Он проходил лечение в Санкт-Петербурге, но даже столичные врачи не смогли ему помочь», - написал Артур Парфенчиков.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии было выявлено 37 инфицированных. Общее число заболевших в республике с начала пандемии - 4701.