Фермера оштрафовали после жалобы на запах навоза и просрочки

Житель поселка Калевала пожаловался в Россельхознадзор на запах от навоза и просроченных продуктов, которыми кормят свиней в одном из личных подсобных хозяйств. Специалисты проверили ферму, где содержатся свиньи, кролики и куры, и нашли ряд нарушений.

В частности, свиней выгуливали на открытой площадке без навеса, огороженной забором. Также выяснилось, что свиньи содержатся в одном помещении с птицей, разделенном стеной из сетки, что не рекомендовано в целях профилактики заболеваний животных. Свиньи не подвергались диагностическим исследованиям, вакцинациям и обработкам против заразных болезней. Две свиньи были закуплены без ветеринарно-сопроводительных документов.

Как выяснил Россельхознадзор, в отношении животных не проводились противоэпизоотические мероприятия. Также не проводились предубойный осмотр и ветеринарно-санитарная экспертиза при забое животных. А огороженная территория за помещением для содержания свиней была в антисанитарном состоянии.

Владельца личного подсобного хозяйства привлекли к административной ответственности и назначили штраф в 500 рублей. От фермера потребовали устранить грубые нарушения правил содержания животных до 23 октября.