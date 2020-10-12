Полмиллиарда рублей направят на строительство школы в Деревянке

Аукцион на возведение новой школы в поселке Деревянка Прионежского района объявят на этой неделе. Об этом сообщили в республиканском министерстве образования. Заявленная стоимость строительства здания школы на 200 мест– 518,4 миллиона рублей. Школу построят на месте старого здания 1955 года, где еще в 2018 году надзорные органы закрыли второй этаж и которое намерены снести.

По сообщению министерства образования, с 8 октября дети 5-9 классов из Деревянкской школы перешли на обучение в школу поселка Деревянное. Младшие классы будут учиться в здании детского сада №19 «Солнышко» поселка Деревянка. Помещения переоборудованы под учебные классы, документы переданы в Роспотребнадзор для получения разрешений. 1-4 классыпосле карантина по ОРВИ отправлены на дополнительные осенние каникулы с 6 по 13 октября.

Также в ближайший месяц начнется ремонт на автомобильной дороге, которая ведет из Деревянного в Деревянку. На работы выделено более 200 миллионов рублей, конкурсные процедуры завершены, подрядчик определен. К работам он приступит в течение месяца. В министерстве добавили, что в декабре 2019 года за счет средств бюджета Карелии были приобретены три школьных ПАЗа стоимостью порядка 7 миллионов рублей.