Бывшего главу Лахденпохьи лишили прав за пьяную езду

Бывший глава Лахденпохьи Рамиз Казымов, занимавший в последнее время должность заместителя главы Лахденпохского района, был лишен водительских прав и штрафован за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает «Столица на Онего».

Автомобиль, которым управлял чиновник, был остановлен сотрудниками ДПС вечером 11 сентября. При проверке выяснилось, что водитель нетрезв, алкотестер показал опьянение на уровне 0,77 промилле.

23 сентября Лахденпохский районный суд лишил Казымова прав на полтора года. Также чиновнику был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

В начале октября Рамиз Казымов объявил об уходе с поста замглавы Лахденпохского района. В этой должности он работал около года - до этого Казымов возглавлял город Лахденпохья. В дальнейшем экс-чиновник намерен заняться реализацией проектов в области предпринимательства.