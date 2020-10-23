Россияне смеются над рекомендацией Елены Малышевой есть устрицы

Известная телеведущая Елена Малышева снова смутила своих зрителей неожиданными рекомендациями. Она посоветовала употреблять такие продукты, как печень трески, сырые устрицы и бразильский орех. По мнению телеведущей, чаще всего заражаются люди с дефицитом ряда витаминов: D, цинка и селена.

Многие россияне, впрочем, посчитали советы телеведущей неадекватными. Об этом говорят комментарии на ее страничке в соцсети.

«Обычному человеку не по карману такие продукты, особенно устрицы, в глаза не видела их». «Большая часть населения страны не может позволить себе данные продукты»,

— негодуют пользователи.

Другие напоминают, что в зоне риска из-за COVID-19 прежде всего находятся люди пожилого возраста, которые, очевидно, не смогут позволить себе деликатесов.

«Зашла в магазин, а устриц нет! Видно, пенсионеры расхватали», — иронизируют подписчики.

/Фото из соцсетей.