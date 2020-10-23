23 октября 2020, 10:59
Общество

Россияне смеются над рекомендацией Елены Малышевой есть устрицы

Телеведущая опубликовала странные способы избежать заражения коронавирусом

Известная телеведущая Елена Малышева снова смутила своих зрителей неожиданными рекомендациями. Она посоветовала употреблять такие продукты, как печень трески, сырые устрицы и бразильский орех. По мнению телеведущей, чаще всего заражаются люди с дефицитом ряда витаминов: D, цинка и селена.

Многие россияне, впрочем, посчитали советы телеведущей неадекватными. Об этом говорят комментарии на ее страничке в соцсети.

«Обычному человеку не по карману такие продукты, особенно устрицы, в глаза не видела их». «Большая часть населения страны не может позволить себе данные продукты»,

— негодуют пользователи.

Другие напоминают, что в зоне риска из-за COVID-19 прежде всего находятся люди пожилого возраста, которые, очевидно, не смогут позволить себе деликатесов.

«Зашла в магазин, а устриц нет! Видно, пенсионеры расхватали», — иронизируют подписчики.  
/Фото из соцсетей.

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Метки: 
елена малышева
коронавирус
заражение
здоровье
устрицы
бразильский орех
печень трески
рекомендация
издевательство