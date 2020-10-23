Отремонтирован мемориал Великой Отечественной в Соломенном

Подходит к концу ремонт братской могилы советских воинов, расположенной в Соломенном, на Петрозаводском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Все основные работы на объекте уже завершены. Основная площадка мемориала и лестница вымощены бетонной брусчаткой. Установлены скамейки, урны, бордюры, информационный стенд. Удалены аварийные деревья, пни и другая лишняя растительность.

Основные элементы мемориала привели в порядок. Обелиск очистили, а венок не только очистили, но и покрасили. Помимо этого, подрядчик заполнил пустоты между плитами с именами героев. В эти места установили элементы из натурального камня. Восстановили и облицовочные плиты на самой площадке, а также газон у мемориала.

На данный момент подрядчик устраняет мелкие замечания и убирает территорию. Фото ТОС Соломенное