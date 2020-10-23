23 октября 2020, 10:38
Общество

Отремонтирован мемориал Великой Отечественной в Соломенном

Подрядчик закончил все основные работы на объекте, расположенном на Петрозаводском шоссе

Подходит к концу ремонт братской могилы советских воинов, расположенной в Соломенном, на Петрозаводском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Все основные работы на объекте уже завершены. Основная площадка мемориала и лестница вымощены бетонной брусчаткой. Установлены скамейки, урны, бордюры, информационный стенд. Удалены аварийные деревья, пни и другая лишняя растительность.

Основные элементы мемориала привели в порядок. Обелиск очистили, а венок не только очистили, но и покрасили. Помимо этого, подрядчик заполнил пустоты между плитами с именами героев. В эти места установили элементы из натурального камня. Восстановили и облицовочные плиты на самой площадке, а также газон у мемориала.

На данный момент подрядчик устраняет мелкие замечания и убирает территорию. Фото ТОС Соломенное

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Метки: 
Петрозаводск
Соломенное
Великая отечественная война
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новости петрозаводска