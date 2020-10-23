"Дежурный по городу". Странные остановки и напрасные ожидания

Этот выпуск посвящен традиционному конфликту "ожидание/реальность":

В городе сносят незаконно установленные объекты. Остановочные павильоны тоже попали под раздачу. Однако взамен горожанам предложили нечто очень спорное.

На Пушкинской отремонтировали лестничные спуски к озеру. Правда добраться до них непросто - чтобы пересечь оживленную городскую магистраль, нужно делать внушительный крюк.

На улице Мичуринской появился новый магазин. "Дежурный по городу" увидел первоначальный проект здания и очень удивился.

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