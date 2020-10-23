Дорожное покрытие на улице Калинина принято на экспертизу

480 млн рублей федеральных и республиканских средств выделено городу в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Улица Калинина – последний объект, подлежащий проверке перед выплатой средств подрядчику.

Состоялось выездное совещание представителей мэрии и подрядчика, сдававшего работы по асфальтобетонному покрытию на улице Калинина. Сдавалось как само дорожное полотно, так и ремонт тротуаров. Единственные вопросы к подрядчику были по срокам. Но Администрация города согласна с подрядчиком, что просрочка допущена по объективным обстоятельствам. Ряд ресурсных организаций притормозили работу подрядчика «АБЗ-Дорстрой», который вынужден был ждать всех замен коммуникаций. Стоимость данного объекта 85 млн рублей.

«Я как житель Голиковки и как депутат от этого округа всегда следил за качеством работ по улице Калинина. Мне особенно понравилось, что инженерные сети менялись вместе с асфальтом»,

- комментировал работы депутат Петросовета Виталий Голов.

На глазах журналистов и представителей Администрации были взяты керны на тротуарах. Сразу было видно - их толщина составляет не менее 5 см, что является базовым условием проводимых работ.