ГИБДД нашла в Петрозаводске школу, где всех детей перевозят правильно

Сотрудники ГИБДД продолжают контролировать правила перевозки детей и использование ремней безопасности пассажирами личного транспорта на подъездных путях к образовательным организациям, сообщает паблик «Госавтоинспекция Петрозаводска».

Сегодня контрольное мероприятие проводилось у школы № 10 на улице Анохина, в районе дома № 37а.

«Петрозаводск говорит» уже писал о рейдах ГИБДД с проверками на предмет использования в машинах детских удерживающих устройств. Обычно, подобные проверки сопровождаются фиксацией нарушений.

На этот раз события развивались нестандартно. Как выяснили инспекторы, все пассажиры перевозились к школе по правилам. Госавтоинспекция благодарит дисциплинированных родителей-водителей.

Дети – самые важные пассажиры в автомобиле и за их безопасность ответственность несут взрослые. Помните об этом!

Фото из группы Госавтоинспекция Петрозаводска