Почти 10 тысяч новых зараженных зафиксировано в России за сутки

За прошедшие сутки в России зафиксировано 9623 новых случая заражения коронавирусом. 57 человек умерли, 1793 пациента полностью выздоровели, сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

Больше всего новых заболевших в Москве - 5358. В соседних с Карелией регионах дело обстоит следующим образом: Санкт-Петербург - 323 новых зараженных, Мурманская область - 143, Ленинградская область - 46, Архангельская область - 25, Вологодская область - 15.

Общее количество больных в России на сегодняшний день составляет 124 054 человека. Зафиксировано 1222 летальных исхода, выздоровели 15 013 пациентов.